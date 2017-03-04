В России стали производить больше водки
Производство водки в России за январь составило 4,4 декалитров, что на 66,2% выше, чем за соответствующий период 2016 года.
Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
В сравнении с декабрем 2016 года производство спиртного напитка сократилось на 48,2%. В документе отмечается рост производства игристых и шампанских вин по сравнению с январем 2016 года на 7,9%.
Прежде Росстат заявлял, что доля производства водки в России в 2016 году выросла на 38,9%. Это связано со снижением доли пива.
Минфином утверждена минимальная розничная цена на бутылку водки 0,5 л - она будет составлять 205 рублей вместо нынешних 190, сообщает «Коммерсантъ».
Следующая новость В лагере для иммигрантов на Шри-Ланке оказались девять граждан России
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии