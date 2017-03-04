В России стали производить больше водки

Производство водки в России за январь составило 4,4 декалитров, что на 66,2% выше, чем за соответствующий период 2016 года.

Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

В сравнении с декабрем 2016 года производство спиртного напитка сократилось на 48,2%. В документе отмечается рост производства игристых и шампанских вин по сравнению с январем 2016 года на 7,9%.

Прежде Росстат заявлял, что доля производства водки в России в 2016 году выросла на 38,9%. Это связано со снижением доли пива.

Минфином утверждена минимальная розничная цена на бутылку водки 0,5 л - она будет составлять 205 рублей вместо нынешних 190, сообщает «Коммерсантъ».