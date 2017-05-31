В России создан первый в мире Институт криологии и криософии

Первый в мире Институт криологии создан на базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По словам научного руководителя кафедры криософии ТюмГУ Владимира Мельникова, международные коллеги будут работать дистанционно, используя, в том числе и свою базу знаний.

В мае текущего года состоялась поездка, организованная совместно с Институтом криосферы Земли Сибирского отделения РАН и Тюменского отделения Русского географического общества. Целью исследований стали воронки газового выброса на Ямальском полуострове. Их исследование началось еще летом 2014 года — сразу после обнаружения. Одна из самых известных воронок, находящихся в районе Бованенковского месторождения, составляет не менее 35 метров в глубину и порядка 40 в диаметре (сегодня воронки затоплены водой из-за дождей и талых вод), - сообщает «ТАСС».

Для того чтобы прогнозировать потенциально опасные явления под землей, такие как образование воронок, в апреле этого года в районе поселка Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) установили датчик. В данном регионе планируется установка целой сети таких датчиков. Радиус охвата каждого будет составлять 200 километров.