В России создали робота-пограничника
Новый роботизированный комплекс морского базирования разработан для постоянного надзора за государственными границами России и прибрежными зонами.
Робот способен функционировать на расстоянии более 100 километров от берега в автономном режиме и не нуждается в подзарядке в течение нескольких суток, сообщает телеканал «360».
Робот ведет контроль морских рубежей, двигаясь по запрограммированному маршруту. В управлении оператором машина не нуждается. Обнаружение и распознавание целей робот также осуществляет самостоятельно, передавая сообщение о них судам и береговым центрам связи.
Для этого он располагает самыми современными средствами связи и радиолокации. О других характеристиках морского робота-пограничника не сообщается.
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