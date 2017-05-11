В России создается электронная карта кладбищ

В России запущен проект «Кладбищароссии.рф», представляющий собой электронную карту всех захоронений на территории страны.

На данный момент в базе данных пока только кладбища Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Гендиректор ООО «РусКладбища» Максим Логанов рассказал «Известиям», что со временем информация будет пополняться. На сайте появятся данные как об обычных кладбищах, так и о воинских захоронениях, мемориалах.

Все данные собираются и проверяются вручную. Разрешение на это получено в Роскомнадзоре. По словам Логанова, для поиска на сайте места захоронения конкретного человека необходимо ввести его фамилию, имя и отчество, а также даты рождения и смерти. Ресурс укажет на карте место на кладбище.

Кроме того, создатели проекта работают над тем, чтобы информация сопровождалась фотографиями. В будущем ресурс будет содержать рекламу услуг, связанных с организацией похорон уходом за могилами.

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Места: Россия
Организации: Роскомнадзор
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