В России создадут спецзоны с льготами для иностранных компаний

Совет Федерации поддержал законопроект о создании специальных зон с льготными условиями для работы иностранных компаний.

Такие территории будут созданы на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области. Здесь будет предусмотрен более гибкий правовой режим по части налогового и валютного регулирования.

В качестве международной компании смогут выступить не только иностранные фирмы, но и отечественные структуры, работающие в статусе ООО и акционерных обществ. Их офисы и предприятия также должны располагаться на островах.

Фирмы получат особый статус с госрегистрацией в ЕГРЮЛ, если они возьмут на себя обязательства по инвестициям в экономику России. Минимальный объем вложений при этом за полгода должен составлять 50 млн рублей, передает ТАСС.

Ранее Совет Федерации одобрил повышение НДС до 20%.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Совет Федерации
Следующая новость Жена арестованного главы Серпуховского района пошла на выборы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО