В России создадут спецзоны с льготами для иностранных компаний

Совет Федерации поддержал законопроект о создании специальных зон с льготными условиями для работы иностранных компаний.

Такие территории будут созданы на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области. Здесь будет предусмотрен более гибкий правовой режим по части налогового и валютного регулирования.

В качестве международной компании смогут выступить не только иностранные фирмы, но и отечественные структуры, работающие в статусе ООО и акционерных обществ. Их офисы и предприятия также должны располагаться на островах.

Фирмы получат особый статус с госрегистрацией в ЕГРЮЛ, если они возьмут на себя обязательства по инвестициям в экономику России. Минимальный объем вложений при этом за полгода должен составлять 50 млн рублей, передает ТАСС.

Ранее Совет Федерации одобрил повышение НДС до 20%.