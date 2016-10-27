В России создадут систему отслеживания опасных астероидов

Совет РАН по космосу утвердил параметры проекта по произведению системы мониторинга космических тел, приближающихся к Земле; исследования начнутся в 2017 году. Научно-исследовательские работы назваются "Система обнаружения дневных астероидов" (СОДА) и "СОДА-обнаружение"

Система разрешит замечать небесные тела диаметром более десяти метров за четыре часа до предполагаемого времени входа в атмосферу. Цель НИР СОДА — обнаружение и мониторинг опасных небесных тел, надвигающихся к Земле со стороны Солнца, сообщает «Экономика Сегодня».

Бюджет на следующий год составляет десять миллионов рублей. В свою очередь, НИР "СОДА-обнаружение" предполагает математическое моделирование труда космического комплекса СОДА. Общая сумма этой программы составляет 2,5 миллиона рублей.