В России создадут систему для уничтожения космического мусора
Российские ученые отправятся в Бразилию с целью наладки электронно-оптической системы, которая станет элементом сети для обнаружения космического мусора.
Подобные комплексы будут созданы в Аргентине и Южной Африке. При этом один из них уже выполняет соответствующие задания в России.
В России комплекс возведен в Алтайском крае, в селе Савушки. Сейчас он уже находится на боевом дежурстве, сообщает «VistaNews».
Сейчас на орбите нашей планеты находится очень много различного космического мусора, который может представлять опасность для космических аппаратов и космонавтов.
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