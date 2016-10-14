В России создадут систему для уничтожения космического мусора

Российские ученые отправятся в Бразилию с целью наладки электронно-оптической системы, которая станет элементом сети для обнаружения космического мусора.

Подобные комплексы будут созданы в Аргентине и Южной Африке. При этом один из них уже выполняет соответствующие задания в России.

В России комплекс возведен в Алтайском крае, в селе Савушки. Сейчас он уже находится на боевом дежурстве, сообщает «VistaNews».

Сейчас на орбите нашей планеты находится очень много различного космического мусора, который может представлять опасность для космических аппаратов и космонавтов.