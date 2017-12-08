В России создадут многоразовую ракету среднего класса

РКК «Энергия» и ракетно-космический центр «Прогресс» разрабатывают многоразовую ракету среднего класса. Уточняется, что самой дорогой частью носителя станет первая ступень устройства.

Разработчики рассчитывают, что благодаря унификации с одноразовым «Союзом-5» удастся запускать ракету с Байконура, Восточного, а также с плавучего космодрома в Тихом океане.

Кроме того, предполагается возможность самостоятельной посадки ракеты, сообщает «Экономика сегодня».