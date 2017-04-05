В России создадут группы быстрого реагирования для защиты метро

Для защиты метрополитена от терактов будут созданы специальные группы быстрого реагирования. Такое поручение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, для защиты метрополитена от актов незаконного вмешательства будут созданы подразделения транспортной безопасности, включающие в себя группы быстрого реагирования, специально оснащенные, мобильные, круглосуточно выполняющие задачи по реагированию на подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности метрополитена.

Представители групп быстрого реагирования будут иметь расширенный доступ на различные объекты метрополитена.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, в больницах Петербурга остаются 55 пострадавших, сообщает газета Известия.