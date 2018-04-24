В России создадут госфонд для выплаты алиментов

В России может быть создан государственный фонд для выплаты алиментов. С соответствующим предложением к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обратился народный парламент Калмыкии.

По словам авторов инициативы, целью создания госфонда является содержание детей из неполных семей, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов.

Кроме того, законодатели считают, что необходимо разработать механизм, по которому средства, потраченные государством, будут возмещаться из средств алиментщиков-должников.

Предполагается, что создание госфонда будет способствовать решению демографического вопроса, сообщает «Экономика сегодня».