В России составлен рейтинг самых раскупаемых книг

По версии журнала «Forbes», среди самых раскупаемых книг за 2017 год в России стали романы «Цветы для Элджернона» Даниэла Киза (235,2 тысяч экземпляров), «Шантарам» и «Тень горы» Грегори Робертса (206,2 тысяч и 95,7 тысяч экземпляров), а также детектив Ю Несбе «Снеговик» (86,7 тысяч экземпляров).

Среди отечественных авторов стали книги писательниц Татьяны Устиновой («Селфи с судьбой») и Дианы Рубиной («Бабий ветер») с продажами в 81,1 тысяч экземпляров и 75,6 тысяч соответственно.

Также с 60,9 тысячью экземплярами числится роман Джо Джо Мойес «Где живет счастье».

В рейтинг также вошли произведения Виктора Пелевина «iPhuck 10», Дмитрия Глуховского «Текст» и другие.

Среди неожиданностей - книга Джорджа Оруэлла «1984», которая продалась тиражом в 46 тысяч экземпляров, отмечает ТАСС.

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