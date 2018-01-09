В России сократят 10 тысяч должностей в ГАИ

МВД планирует сократить 10 тысяч должностей в структуре Госавтоинспекции, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

По словам собеседника «Интерфакса», сокращение будет проведено в соответствии с предоставленными полномочиями и коснется в первую очередь неукомплектованных должностей.

В МВД также пояснили, что сокращены будут должности в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав.

Сокращенные сотрудники при желании могут перейти на другие должности в органах внутренних дел.