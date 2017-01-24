В России сократилось потребление алкоголя
Россияне стали меньше пить алкоголя. По сравнению с 2009 годом потребление спиртных напитков в стране снизилось почти на треть.
Так, в 2009 году потребление составляло 15 литров на человека. В настоящее время этот показатель превышает 10 литров, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на Роспотребнадзор. Однако он все еще превышает порог, рекомендованный ВОЗ (не более восьми литров алкоголя на душу населения), отметили в ведомстве.
В связи с этим необходимо продолжать реализацию мер, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактику алкоголизма среди населения, подчеркнули в ведомстве.
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