В России сократилось число курильщиков

Запрет рекламы табака и курения в общественных местах привел к снижению числа курильщиков среди взрослого населения России.

Согласно данным Минздрава России и Всемирной организации здравоохранения, число курильщиков в стране по итогам прошлого года сократилось до 29%.

При этом основную часть отказавшихся от вредной привычки составляют мужчины. Среди женщин число курильщиц осталось практически неизменным, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на «Известия».