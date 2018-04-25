В России сократилось число курильщиков
Запрет рекламы табака и курения в общественных местах привел к снижению числа курильщиков среди взрослого населения России.
Согласно данным Минздрава России и Всемирной организации здравоохранения, число курильщиков в стране по итогам прошлого года сократилось до 29%.
При этом основную часть отказавшихся от вредной привычки составляют мужчины. Среди женщин число курильщиц осталось практически неизменным, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на «Известия».
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