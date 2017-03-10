В России на 10 млн сократилось число курильщиков

С 2009 года в России потребление табака снизилось на 6%, количество курильщиков сократилось на 10 миллионов человек. Такие данные сообщил первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко.

Он отметил, что спрос на табачную продукцию снижается благодаря ограничительным мерам. Парламентарий также добавил, что курение наносит существенный вред экономике страны. Так, в 2009 году общий ущерб от активного и пассивного курения составил 8,7% ВВП.

«В общей сложности финансовые потери экономики составили более 3,5 трлн рублей. А возможно и больше», - цитирует депутата РИА ФедералПресс.