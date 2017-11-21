В России собираются запретить рекламу в Google

В Госдуме заявили о возможном введении в России запрета рекламы в Google. Такое предложение озвучил вице-спикер Петр Толстой.

По его словам, правительство беспокоит ситуация с нежелательной и опасной для читателей рекламной информацией в соцсетях. Вице-спикер считает что российских граждан следует обезопасить от «опасного контента», а если это невозможно сделать, просто перекрыть всю рекламу законодательным решением.





Во вторник о мерах в отношении Google заявили и в Роскомнадзоре. В ведомстве рассказали, что направили запрос в Google с требованием разъяснить, какие меры будут приняты в отношении Russia Today и Sputnik. Представитель ведомства уточнил, что ответные меры возможны при недружественных действиях со стороны Google в отношении российских СМИ.



В Google отказались прокомментировать требование Роскомнадзора, передает РБК.

Напомним, что накануне исполнительный директор компании Alphabet (материнская компания Google) ​Эрик Шмидт сообщил, что в Google разрабатывают решение, позволяющее снизить уровень выдачи сайтов с «российской пропагандой», среди которых RT и Sputnik, но полностью блокировать эти СМИ компания не собирается.



