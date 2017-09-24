МИД России собирает документы в суд по возврату российской дипсобственности
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва собирает документы для подачи в суд по поводу изъятия российской дипсобственности в США.
Он сказал: «Мы говорим с адвокатами, собираем информацию о том, какая адвокатская контора какое мнение имеет в предварительном плане. Но это дело такое — затягивать не будем, но и тут спешить не следует».
Как пишет Газета.ru, с поручением собрать документы для подачи в суд по вопросу возврата дипсобственности в МИД обратился президент России Владимир Путин.
Ранее власти США закрыли генконсульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и Нью-Йорке. Первые два объекта являются российской собственностью.
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