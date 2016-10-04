В России сняли серию мультфильмов о космосе

Телестудия Роскосмоса сняла серию мультфильмов на космическую тематику «Космические Юра и Нюра». В популярном жанре мультипликации авторы рассказывают просто и ярко о галактиках и Вселенной, которая нас окружает.

"Мы все - дети галактики, но об этом не задумываемся. Сначала сделали один мультфильм, который озвучил давний друг нашей студии - космонавт Федор Юрчихин, и вдруг мультик стал интересен всем, не только детям, но и взрослым. И мы решили не останавливаться и снять серию мультфильмов на тему космонавтики и астрономии", - рассказал руководитель студии Роскосмоса Александр Островский.

В первых двух сериях детям уже рассказали о новом российском космодроме Восточный и самом первом и большом космодроме мира – Байконуре, сообщает ТАСС.

Очередная анимационная серия «Космические Юра и Нюра» с рассказом о Солнечной системе вышла на сайте телестудии и на YouTube 4 октября - в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

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Места: Россия
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