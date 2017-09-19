В России снижается заболеваемость гриппом

Впервые с 2014 года заболеваемость гриппом в России значительно снизилась, свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

За первые семь месяцев текущего года заболеваемость гриппом снизилось на 37,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Медики полагают, что это связано с относительно легким штаммом гриппа в этом сезоне.

«В сезоне-2016/17 циркулировал штамм гриппа A(H3N2), а годом ранее A(H1N1)2009, который вызывал скорое развитие болезни, больше осложнений и летальные исходы», — пояснили газете «Известия» в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в прошлом году смертность от гриппа была в 20 раз ниже, чем годом ранее. Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила ввести меры в отношении родителей, отказавшихся прививать детей, сообщает агентство Nation news.

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