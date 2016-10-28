В России смогут предсказывать поломки автомобилей

Сервис-агрегатор «T-Tronic», который соединяет все автосервисы, анонсировал новую услугу — прогнозирование поломок автомобилей. В данное время команда работает над соответствующим расширением функционала.

Для работы проекта разработчики собирают информацию из сервисных центров, с которыми сотрудничают, и с устройств OBD, и рассматривают ее, чтобы найти определенные закономерности. Самая значимая для них информация — с какими поломками встречались автомобили ранее, сообщает «ФАН».

Именно на основе этих данных в будущем можно будет без вопросов предсказать, какие поломки стоит ждать у той или иной модели машины, если за рулем ее едет определенный пользователь или водитель сменился.