В России сложилась напряженная ситуация с бешенством

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о напряженной ситуации с бешенством во многих регионах страны.

Граждан призывают быть внимательными в летний период и на майские праздники, когда многие отправляются на отдых за город или на дачу.

Среди диких животных наибольшую опасность представляют лисы, еноты и волки. При этом случаев бешенства у лис зафиксировано в 80 процентах случаев.

Что касается домашних питомцев, носителями бешенства среди них являются собаки, которые не прошли вакцинацию.

Бешенство – это смертельное заболевание, которое в 100 процентах случаев заканчивается летальным исходом, сообщает «Экономика сегодня».