В России сложилась напряженная ситуация с бешенством
Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о напряженной ситуации с бешенством во многих регионах страны.
Граждан призывают быть внимательными в летний период и на майские праздники, когда многие отправляются на отдых за город или на дачу.
Среди диких животных наибольшую опасность представляют лисы, еноты и волки. При этом случаев бешенства у лис зафиксировано в 80 процентах случаев.
Что касается домашних питомцев, носителями бешенства среди них являются собаки, которые не прошли вакцинацию.
Бешенство – это смертельное заболевание, которое в 100 процентах случаев заканчивается летальным исходом, сообщает «Экономика сегодня».
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