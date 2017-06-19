В России сегодня пройдут ЕГЭ по химии и истории
Выпускники российских школ сегодня напишут Единые государственные экзамены по химии и истории.
По данным Рособрнадзора, заявления на участие в ЕГЭ по истории подали около 135 тысячи вчерашних школьников. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На выполнение отводится четыре часа.
Заявления на участие в ЕГЭ по химии подали 83,5 тысячи выпускников. Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 34 задания на выполнение которых отводится 3,5 часа. В ходе данного экзамена разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.
Результаты тестирования станут известны не позднее 4 июля, сообщает «Национальная служба новостей».
Далее и по 1 июля предусмотрены резервные дни для всех предметов. Выпускники, не набравшие проходной балл в ходе обязательных экзаменов по математике или русскому языку, а также те, кто пропустил экзамен по уважительной причине, смогут попробовать свои силы еще раз.
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал, что количество попыток списать или пронести телефон на экзамен в этом году уменьшилось на 25 процентов.
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