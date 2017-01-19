КС России счел невозможным исполнение решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации по делу ЮКОСа нарушает положение Конституции РФ. К такому выводу пришел Конституционный суд России.
По словам председателя суда Валерия Зорькина, постановление ЕСПЧ, основанное на интерпретации Конвенции, не отменяет приоритета основного закона страны. «Разрешая вопрос о возможности исполнения решений, КС должен в соответствии с международными обязательствами находить компромисс», - цитирует Зорькина ТАСС.
Председатель КС отметил, что деятельность ЮКОСа как злостного неплательщика налогов носила праворазрушающий характер. Он подчеркнул, что исполнение решения ЕСПЧ о выплате компенсации в размере около 1,9 миллиарда евро невозможно.
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