КС России счел невозможным исполнение решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации по делу ЮКОСа нарушает положение Конституции РФ. К такому выводу пришел Конституционный суд России.

По словам председателя суда Валерия Зорькина, постановление ЕСПЧ, основанное на интерпретации Конвенции, не отменяет приоритета основного закона страны. «Разрешая вопрос о возможности исполнения решений, КС должен в соответствии с международными обязательствами находить компромисс», - цитирует Зорькина ТАСС.

Председатель КС отметил, что деятельность ЮКОСа как злостного неплательщика налогов носила праворазрушающий характер. Он подчеркнул, что исполнение решения ЕСПЧ о выплате компенсации в размере около 1,9 миллиарда евро невозможно.