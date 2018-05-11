В России рухнули цены на iPhone 6

В России рухнули цены на смартфоны iPhone 6 американской компании Apple.

Теперь гаджет с объёмом памяти 32Гб, представленный в 2014 году, можно приобрести всего за 22 тысячи рублей.

На старте продаж их стоимость начиналась от 32 тысяч рублей.

По данным экспертов, рекордное снижение стоимости связано с растущей конкуренцией на рынке, сообщает агентство Nation news.

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