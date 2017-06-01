В России резко сократилось число малолетних преступников

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отчиталась по количеству малолетних преступников, содержащихся в воспитательных колониях России.

По данным ФСИН, за последние 15 лет количество несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, сократилось в 10 раз. По состоянию на 1 января 2002 года в воспитательных колониях содержалось 18,6 тысяч человек, а на 1 мая 2017 года – всего 1 592 человека.

Эксперты связывают такой прорыв за счет декриминализации статей Уголовного кодекса РФ, расширением спектра наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

Ведомство напомнило, что в настоящее время наказание в виде лишения свободы подростки до 18 лет получают в основном за тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщает ТАСС.