В России резко сократилось число малолетних преступников
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отчиталась по количеству малолетних преступников, содержащихся в воспитательных колониях России.
По данным ФСИН, за последние 15 лет количество несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, сократилось в 10 раз. По состоянию на 1 января 2002 года в воспитательных колониях содержалось 18,6 тысяч человек, а на 1 мая 2017 года – всего 1 592 человека.
Эксперты связывают такой прорыв за счет декриминализации статей Уголовного кодекса РФ, расширением спектра наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Ведомство напомнило, что в настоящее время наказание в виде лишения свободы подростки до 18 лет получают в основном за тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщает ТАСС.
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