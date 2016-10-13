В России резко снизился уровень доверия к власти
Согласно опросу, проведенному через неделю после выборов депутатов Госдумы РФ, уровень доверия граждан к властным институтам резко снизился. Рейтинг правительства упал до минимума за последние пять лет, а доверие к Госдуме упало на 18 процентных пунктов.
На сегодняшний день рейтинг правительства РФ составляет 26 процентов, Госдумы – 22 процента. Наибольшим доверием в России по традиции пользуется президент. Однако за год его рейтинг упал с 80 до 74 процентов.
Политологи отмечают, что падение уровня доверия к власти во многом связано с кризисом. Эксперты отмечают, что показатели возвращаются у уровню тех, что были "до Крыма", сообщает издание "Ведомости".
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