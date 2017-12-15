В России резко рухнуло промышленное производство
Росстат привел статистику по промышленному производству в стране за ноябрь, выявив резкое падение уровня отрасли.
Отмечается, что производство снизилось на 3,6% в годовом сравнении после нулевой динамики в октябре.
За январь-ноябрь 2017 года промышленность выросла на 1,2% благодаря второму кварталу - в первом квартале рост составлял лишь 0,1% в годовом сравнении, во втором квартале - 3,8%, в третьем рост составил 1,4%.
Последний раз промышленность не росла в годовом выражении в феврале 2017 года - тогда было зафиксировано снижение на 2,7%, передает Interfax.
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