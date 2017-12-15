В России резко рухнуло промышленное производство

Росстат привел статистику по промышленному производству в стране за ноябрь, выявив резкое падение уровня отрасли.

Отмечается, что производство снизилось на 3,6% в годовом сравнении после нулевой динамики в октябре.

За январь-ноябрь 2017 года промышленность выросла на 1,2% благодаря второму кварталу - в первом квартале рост составлял лишь 0,1% в годовом сравнении, во втором квартале - 3,8%, в третьем рост составил 1,4%.

Последний раз промышленность не росла в годовом выражении в феврале 2017 года - тогда было зафиксировано снижение на 2,7%, передает Interfax.