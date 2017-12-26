В России резко подорожала красная икра

В преддверии Нового года в россии резко взлетели цены на красную икру.

По мнению экспертов, опрошенных «РИА Новости», существенное подорожание икры связано с рекордным недоловом текущего года, так как лососевая путина на Сахалине показала один из худших результатов в истории.

В результате поднялись цены на икру в Камчатском и Приморском краях. Однако в Хабаровском крае и на Сахалине цены остались на уровне ноября.

Кроме того, охлажденный лосось стал дороже в среднем на 38,8 процента, сообщает «Федерал пресс».