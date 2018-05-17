В России резко подешевели гречневая крупа и свекла
Рекордные урожаи гречки и сахарной свеклы привели к падению цен на данные виды продовольствия в России.
В апреле 2018 года средняя цена за килограмм гречки составила 50,7 рубля.
Падение цены на свеклу составило сразу 20%.
Эксперты отмечают, что обвалу стоимости гречки также способствует низкий экспортный потенциал этой крупы, поскольку ее в основном потребляют только в России, Беларуси и на Украине, отмечает РБК.
Следующая новость Ульяновские студенты превратят «ГАЗель» в беспилотник
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии