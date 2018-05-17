В России резко подешевели гречневая крупа и свекла

Рекордные урожаи гречки и сахарной свеклы привели к падению цен на данные виды продовольствия в России.

В апреле 2018 года средняя цена за килограмм гречки составила 50,7 рубля.

Падение цены на свеклу составило сразу 20%.

Эксперты отмечают, что обвалу стоимости гречки также способствует низкий экспортный потенциал этой крупы, поскольку ее в основном потребляют только в России, Беларуси и на Украине, отмечает РБК.