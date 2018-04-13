У России нет реального ответа на санкции Штатов

Москва может прибегать только к угрожающей риторике. Об этом заявил зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

«Угрожать мы можем только войной, которой никому не хочется. Думаю, это не самый продуктивный метод!», - сказал он в интервью НСН.

Ранее СМИ сообщили, что США готовят новый пакет санкций, которые будут касаться внешнего долга России. Кроме того, глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что в случае назначения его на должность госсекретаря США он продолжит политику, направленную на усиление антироссийских санкций.