России разрешили проводить допинг-тесты
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило российскому агентству (РУСАДА)России проводить планировать и координировать тестирование спортсменов на применение запрещенных препаратов, но под наблюдением со стороны.
Контролировать работу Москвы будет антидопинговое агентство Великобритании (UKAD). Кроме того, предстоящей осенью WADA намерено провести полную проверку деятельности российского агентства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева назвала решение WADA весомым сдвигом к полному восстановлению российской организации.
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