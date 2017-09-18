В России разрешено продавать лекарства через интернет

Правительство России деятельности одобрила законопроект о дистанционной розничной торговле лекарствами, подчеркнув, что разрешение на продажу получат только лекарства без рецептов.

То же касается и ветеринарной фармацевтики.

Одновременно предусматривается введение запрета на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом, сообщает Kommersant.

Такие меры принимаются государством, чтобы увеличить бюджет, так как интернет-магазины обязаны уплачивать НДС.

К 2018 году поступления в бюджет от трансграничной торговли — увеличиться с 60 млн до 80 млрд рублей.