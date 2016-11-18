В России разработают противотанковый комплекс нового поколения
Специально для сухопутных войск РФ будет разработан самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) нового поколения, сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
По его словам, запланирована разработка единого самоходного противотанкового комплекса нового поколения, реализующего принцип «выстрелил - забыл – поразил».
На вооружении российской армии самоходные ПТРК «Хризантема-С» и «Штурм-СМ», сообщает ТАСС.
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