В России разработают противотанковый комплекс нового поколения

Специально для сухопутных войск РФ будет разработан самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) нового поколения, сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По его словам, запланирована разработка единого самоходного противотанкового комплекса нового поколения, реализующего принцип «выстрелил - забыл – поразил».

На вооружении российской армии самоходные ПТРК «Хризантема-С» и «Штурм-СМ», сообщает ТАСС.

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