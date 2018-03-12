В России разработают национальный стандарт поддержки технологических стартапов

На набсовете АСИ президент России Владимир Путин поддержал запуск новой инициативы – создание национального инновационного стандарта для работы со стартапами; на основе анализа лучших российских и международных практик работы компаний с технологиями, с инновациями, как это организовано внутри, этот процесс, какое идёт взаимодействие, регламент взаимодействия со стартапами, с технологиями как внутри компании, так и с внешними.

Предполагается апробация этого механизма на компаниях с госучастием в первую очередь.