В России разработан уникальный посевной пневмоход

В Белгородской области предприятие «Белагроспецмаш» налаживает выпуск новой сельскохозяйственной техники — пневмоходов «Барс».

Новая машина, оснащенная шинами низкого давления, может кооперироваться с самым разным оборудованием для обработки почвы и посевов: бороной, косилкой, опрыскивателем, разбрасывателем и прочими агрегатами.

Основное преимущество — минимальная нагрузка на посевы и почву.

Давление, которое оказывает пневмоход, — всего около 13 кПа. Для сравнения, трактор «МТЗ-80» давит на почву с давлением около 160-200 кПа.

В тридцати регионах России техника уже прошла первые испытания, и начинает пользоваться популярностью.

Предприятие имеет более 30 патентов в России и 7 патентов за рубежом.