В России разберутся с ложными СМИ и анонимами в интернете

Владимир Путин подписал указ о стратегии противодействия анонимности в Интернете и об урегулировании ситуации с сервисами, похожими на СМИ.

В течение полугода, до 1 октября, правительству РФ предстоит заниматься поддержкой традиционных СМИ, а также урегулировать ситуацию с сервисами, которые на них похожи, сообщает Kremlin.ru.

Речь идет о социальных сетях, новостных агрегаторах, мессенджерах и интернет-телевидении.

В России формируется новое информационное пространство, которое будет способствовать получению достоверной новостной информации.

Также в стране начнут бороться с анонимностью пользователей и их безответственностью и безнаказанностью. Планируется создать специальную систему, которая будет гарантировать личную безопасность пользователей и конфиденциальность их информации.

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