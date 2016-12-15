В России растет количество должников по кредитам

В России с каждым годом увеличивается число граждан, которые берут кредиты, но не выплачивают их.

Наихудшая ситуация с возвратом кредитов складывается у категории граждан в возрасте 30-40 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн».

В агентстве отмечают, что в текущем году хотя бы на один день задержали выплаты банкам по кредитам девять миллионов россиян.

Эксперты видят причину сложившейся ситуации в росте популярности кредитов на фоне падения доходов населения из-за кризиса.