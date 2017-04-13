В России растет число недовольных
За последние пять лет количество жалоб, поступающих от граждан России в Роспотребнадзор, возросло на 38%.
Чаще всего россияне жалуются на коммунальные службы. Например, в прошлом году в ведомство поступило 55 тысяч обращений. Кроме того, массовое нарекание вызывают сектор финансовых услуг и бытовое обслуживание, сообщает URA.RU
В ведомстве также отметили, что лидером по темпам роста обращений за пять лет стала медицина – количество жалоб возросло на 232%. В то же время, за прошлый год зафиксировано сравнительно небольшое количество жалоб по сравнению с другими видами услуг – около восьми тысяч.
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