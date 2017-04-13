В России растет число недовольных

За последние пять лет количество жалоб, поступающих от граждан России в Роспотребнадзор, возросло на 38%.

Чаще всего россияне жалуются на коммунальные службы. Например, в прошлом году в ведомство поступило 55 тысяч обращений. Кроме того, массовое нарекание вызывают сектор финансовых услуг и бытовое обслуживание, сообщает URA.RU

В ведомстве также отметили, что лидером по темпам роста обращений за пять лет стала медицина – количество жалоб возросло на 232%. В то же время, за прошлый год зафиксировано сравнительно небольшое количество жалоб по сравнению с другими видами услуг – около восьми тысяч.