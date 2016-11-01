В России растет число согласных работать за зарплату в конверте
В России на 6% увеличилось число работников, готовых трудиться на «серую» и черную» зарплаты.
Больше всего согласных на зарплату в конверте среди лиц в возрасте 25-34 лет (50%), преимущественно мужчины (56%) , сообщают «Известия» со ссылкой на результаты всероссийского опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.
Чаще всего респонденты объясняли свою позицию длительными поисками работы, разочарованием в пенсионных накоплениях, а также нежеланием платить налоги и алименты.
Эксперты объясняют рост желающих работать за зарплату в конверте стагнацией экономики и прогнозируют дальнейших рост неформального рынка труда.
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