В России за два дня раскупили все телефоны Nokia 3310

Старт продаж в России обновленной версии легендарного кнопочного телефона Nokia 3310 вызвал такой ажиотажный спрос, что спровоцировал дефицит этой модели на рынке.

Как уточняется в материале, продажи Nokia 3310, выпущенного компанией HMD Global, владельцами бренда Nokia, начались в России всего два дня назад по цене 3990 рублей.

Производители утверждают, что аппарат способен продержаться на одной зарядке целый месяц, сообщает «Экономика сегодня».

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