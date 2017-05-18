В России за два дня раскупили все телефоны Nokia 3310
Старт продаж в России обновленной версии легендарного кнопочного телефона Nokia 3310 вызвал такой ажиотажный спрос, что спровоцировал дефицит этой модели на рынке.
Как уточняется в материале, продажи Nokia 3310, выпущенного компанией HMD Global, владельцами бренда Nokia, начались в России всего два дня назад по цене 3990 рублей.
Производители утверждают, что аппарат способен продержаться на одной зарядке целый месяц, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против России из-за Сирии
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии