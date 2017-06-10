МИД России раскритиковал статью Die Welt о «примитивной российской пропаганде»

МИД России раскритиковал немецкое издание Die Welt за статью о деятельности телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik в Германии.

В статьях утверждалось, что данные СМИ занимаются «примитивной пророссийской государственной пропагандой», а не журналистикой. В МИД пояснили, что оба СМИ имеют аккредитацию в ФРГ и работают согласно немецким законам, пишут «Известия».

В ведомстве усомнились в уместности упреков редакции Die Welt в адрес российских СМИ и подчеркнули, что деятельность данного СМИ направлена на то, чтобы «поддерживать трансатлантический союз и солидарность в обществе свободных ценностей с США».

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