В России пройдут испытания нового бомбардировщика
Тестовые полеты нового сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М запланированы на август.
Боевая машина создана Казанским авиазаводом. Она представляет собой модификацию Ту-22М3, принятого на вооружение еще в конце 1980-х годов.
Бомбардировщик предназначен для нанесения ударов с больших, средних и малых высот по наземным и морским целям, передает «ФедералПресс» со ссылкой на РИА «Новости».
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