В России пройдут испытания нового бомбардировщика

Тестовые полеты нового сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М запланированы на август.

Боевая машина создана Казанским авиазаводом. Она представляет собой модификацию Ту-22М3, принятого на вооружение еще в конце 1980-х годов.

Бомбардировщик предназначен для нанесения ударов с больших, средних и малых высот по наземным и морским целям, передает «ФедералПресс» со ссылкой на РИА «Новости».