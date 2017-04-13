В России пройдет масштабная проверка качества хлеба, водки и пива

Автономная некоммерческая организация «Роскачество» в 2017 году планирует провести масштабное исследование качества хлеба, водки и пива, производимых в стране.

В России огромное количество производителей этих продуктов, и ассортимент этих категорий просто огромен. Специалисты попытаются классифицировать их по качеству, опубликовав результаты на своем сайте.

Закупки хлеба в рамках исследования будут проводиться в 60 регионах, а результаты появятся к концу года, отмечает Interfax.

Кроме того, в планах «Роскачества» на этот год - исследование пива и водки, а также молочной продукции (творог, кефир, сметана), мяса и колбасной продукции, бытовой химии, детского питания, электроники и бытовой техники.