В России пройдет масштабная проверка качества хлеба, водки и пива
Автономная некоммерческая организация «Роскачество» в 2017 году планирует провести масштабное исследование качества хлеба, водки и пива, производимых в стране.
В России огромное количество производителей этих продуктов, и ассортимент этих категорий просто огромен. Специалисты попытаются классифицировать их по качеству, опубликовав результаты на своем сайте.
Закупки хлеба в рамках исследования будут проводиться в 60 регионах, а результаты появятся к концу года, отмечает Interfax.
Кроме того, в планах «Роскачества» на этот год - исследование пива и водки, а также молочной продукции (творог, кефир, сметана), мяса и колбасной продукции, бытовой химии, детского питания, электроники и бытовой техники.
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