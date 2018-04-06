В России пройдет Фестиваль социальной рекламы «Lime»

VIII Международный фестиваль социальной рекламы «Lime» объявляет прием работ в номинации «Street-Art».

Мероприятие организовано факультетом коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики в партнерстве с АНО «Лаборатория социальной рекламы».

В рамках фестиваля уже традиционно проводится номинация «Street Art», в которой участники конкурса оставят свой след на стенах университета, расскажут о социальных проблемах ярким языком граффити.

К участию в соревновании номинации «Street-Art» мы приглашаем как профессиональных мастеров жанра, которые работают самостоятельно или в составе креативных агентств, так и художников-любителей разных возрастов – школьников, студентов и взрослых. Конкурсанты могут выполнять проекты индивидуально или в группах до 5 человек.

Необходимые материалы для воплощения эскиза финалистам предоставляет фестиваль. Конкурсанты также могут использовать свои материалы и инструменты, подготовленные и согласованные заранее.

Лучшую графическую композицию жюри выберет по четырем критериям: соответствие теме, креативность замысла, качество исполнения, социальная значимость. Работы финалистов жюри фестиваля оценит в режиме реального времени, но официальные результаты и имя победителя в номинации «Street-Art» будут оглашены на церемонии награждения победителей.

Для участия в отборочном этапе необходимо прислать готовые эскизы конкурсных работ в формате jpeg вместе с заявкой на lime.streetart2018@gmail.com до 20 апреля 2018 года.