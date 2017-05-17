В России проверят качество и доступность контрацептивов

Российские министерства проведут план мероприятий по реализации стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекций в России.

В частности, Правительство РФ поручило ФАС, Минпромторгу, Росздравнадзору и Минздраву подготовить к осени доклад о механизмах снижения цен на медицинские изделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов.

Федеральная антимонопольная служба уже приступила к оценке российского рынка презервативов на предмет цены и качества продукции, отмечает ТАСС.