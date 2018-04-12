В России проверили на качество отечественную сметану

Эксперты Роскачества развенчали миф о повсеместной фальсификации молочной продукции в России.

К такому выводу организация пришла по результатам проверки 20%-ной сметаны 50 торговых марок.

Безопасными и качественными признано 42 вида продуктов. При этом 36 — являются товарами повышенного качества.

Нарушения были выявлены в продукции восьми торговых марок: «Давлеканово» (подмена животного жира растительным), «Добрая Буренка», «Пестравка», «СФЕРМ» (использование сорбиновой кислоты), «Вологодское лето», «Молочные продукты Пушкиногорья» и «Юрьевская буренка» (повышенное содержание дрожжей), «Зеленый берег» (наличие плесени).

Также в продукции «Давлеканово» и «Юрьевская буренка» была зафиксирована разница между заявленной и фактической массой нетто (без учета веса упаковки), сообщает Kommersant.

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