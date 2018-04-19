В России протестируют новый «КамАЗ» в экстремальных условиях
В РФ создан новый вездеход «КамАЗ», предназначенный для использования в условиях Крайнего Севера.
Разработкой машины занимались МГТУ им. Баумана, Московский политехнический университетом и студенческое конструкторское бюро Московского автомеханического института при участии Минобрнауки.
Машина призвана восполнить нехватку тяжелой техники в арктическом регионе. Она способна работать в условиях полного бездорожья и при температуре в минус 50-60 градусов Цельсия. Испытания вездехода пройдут на Ямале, передает Ura.ru со ссылкой на ТАСС.
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