В России произошло массовое восстание кассовых аппаратов
В России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов, из-за которого пострадали сеть магазинов «Магнит», «Мария-Ра» и некоторые другие, а также сеть автозаправок.
Федеральная налоговая служба сообщила, что после того как система заработает, данный точки обязаны будут сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неучтенной выручки.
В причине сбоя подозревается проблема в прошивке нового программного оборудования в аппаратах производителей «Штрих-М», «РР-Электро», «Тринити» и «НТЦ «Измеритель», сообщает РИА Новости.
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