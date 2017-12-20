В России произошло массовое восстание кассовых аппаратов

В России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов, из-за которого пострадали сеть магазинов «Магнит», «Мария-Ра» и некоторые другие, а также сеть автозаправок.

Федеральная налоговая служба сообщила, что после того как система заработает, данный точки обязаны будут сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неучтенной выручки.

В причине сбоя подозревается проблема в прошивке нового программного оборудования в аппаратах производителей «Штрих-М», «РР-Электро», «Тринити» и «НТЦ «Измеритель», сообщает РИА Новости.