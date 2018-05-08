В России продолжаются испытания рельсотрона

Специалисты Шатурского филиала «Объединенного института высоких температур» РАН проводят испытания рельсотрона, способного выстреливать снаряды с космической скоростью.

Команда ученых под руководством физика Владимира Фортова 6 мая провела успешные испытания инновационной технологии, которая может стать основой для крайне перспективного оружия.

В настоящее время специалистам удалось разработать накопитель энергии емкостного типа, который способен придавать объекту массой 100 грамм скоростью 3 километра в секунду.

Отмечается, что за два года мощность установки была увеличена в шесть раз.

Ученые уже провели серию успешных экспериментов с рельсотроном, запитанным от импульсного индукционного накопителя, что еще больше увеличивает температуру «плазменного поршня».

С помощью электромагнитного поля заряды разгоняются до практически космических скоростей, что, например, позволит даже без «взрывной начинки» легко обрушить снарядом здание МГУ на Воробьевых горах.

В перспективе рельсотрон можно будет использовать для уничтожения объектов в космосе, сообщает «Экономика сегодня».