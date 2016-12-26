В России приостановлена продажа спиртосодержащей продукции

Роспотребнадзор с 26 декабря приостановил продажи спиртосодержащей непищевой продукции. Срок действия ограничения – 30 дней.

Запрет введен в качестве меры противодействия распространению спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей. Он не касается парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей, сообщается на официальном портале ведомства.

С инициативой временного ограничения продаж указанной продукции накануне выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Предложение получило одобрение премьер-министра России Дмитрия Медведева.