В России приостановлена продажа спиртосодержащей продукции
Роспотребнадзор с 26 декабря приостановил продажи спиртосодержащей непищевой продукции. Срок действия ограничения – 30 дней.
Запрет введен в качестве меры противодействия распространению спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей. Он не касается парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей, сообщается на официальном портале ведомства.
С инициативой временного ограничения продаж указанной продукции накануне выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Предложение получило одобрение премьер-министра России Дмитрия Медведева.
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